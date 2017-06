Piloto de Macau estabelece recorde para carros de Fórmula 4 em Zhuhai  

O piloto Charles Leong Hon Chio estabeleceu o recorde da volta mais rápida no Circuito Internacional de Zhuhai, com um tempo de 1m33s989, durante uma prova a contar para o Campeonato Asiático de Fórmula Renault. Leong é aluno da Escola Internacional de Macau e comentou o feito num comunicado da instituição.

“Não se pode ter medo da velocidade, nem de fazer as travagens na altura certa; se tivermos medo não conseguimos ir ao limite”, afirmou sobre a prova, que decorreu entre 17 e 19 de Março. “Eu não tenho medo porque tenho um sentimento natural para a velocidade e para a altura certa de travar. E parece que me dou bem”, acrescentou.

Naquela que foi a ronda inaugural do campeonato, o piloto conseguiu vencer as duas corridas disputadas. Depois, já em Maio, na Malásia viu o rivais Daniel Lu e Victor Liang vencerem as duas corridas. No entanto, Charles Leong é actualmente o líder da classificação com 101 pontos, mais 12 pontos do que o segundo classificado, Daniel Lu.

No entanto, Leong enfrenta um dilema: se quiser continuar a dedicar-se a uma carreira no desporto automóvel vai ter de abdicar dos estudos, no final do ano e mudar-se para a Europa.

“Se quiser continuar a correr, tenho de parar os estudos e ir para a Europa, onde posso, com outra equipa, competir num nível superior. No entanto precisamos de patrocinadores”, explicou o piloto da Asia Black Arts Team.

Leong obteve o recorde da volta mais rápida aos comandos de um Fórmula 4, menos potentes que os Fórmula 3, mas que mesmo assim conseguem atingir um velocidade de ponta de 210 km/h.

Charles Leong enveredou pelo desporto automóvel quando tinha oito anos, sendo que dois anos depois se estreou a nível competitivo no karting, com corridas regulares. Foi em Outubro de 2015, já com 13 anos, que o piloto local chegou ao Campeonato Asiático de Fórmula Renault.