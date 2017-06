Marginal do Lam Mau: Nova Travessia para peões é hoje inaugurada

É hoje inaugurada a nova travessia para peões da Avenida Marginal do Lam Mau. A estrutura faz a ligação entre o edifício Le Jade e a zona situada junto da marina. A travessia está dotada de escadas rolantes e elevador. A infraestrutura foi construída ao abrigo do Plano Urbanístico Rodoviário da Avenida Marginal do Lam Mau, que remonta a 1995. A iniciativa prevê a construção de 11 outras construções, desde a Bacia Sul do Patane até ao Porto Interior, incluindo sete passagens aéreas entre edifícios.

