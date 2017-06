Macau pela lente fotográfica de um “estrangeiro residente”

No livro de fotografia “Resident Gwei-Lo: Talston Scott”, um jovem canadiano de 18 anos assume-se como o estrangeiro que é e regista o dia-a-dia visto por um expatriado que vive por um rápido lapso de tempo de 18 meses em Macau. A edição de autor reúne 64 fotos, captadas em Macau, Hong Kong, na China Continental e alguns países vizinhos.

Cláudia Aranda

O canadiano Talston Scott, de 18 anos, aluno finalista da Escola Internacional de Macau (TIS, na sigla inglesa), poderia ter deixado passar em branco os 18 meses que viveu neste pequeno território que é Macau. Mas, ao invés disso, resolveu registar em instantâneos fotográficos o ano e meio em que por cá andou e publicar o resultado de um tal processo de descoberta em livro. “Resident Gwei-Lo: Talston Scott” (qualquer coisa como um “Talston Scott: Um Estrangeiro Residente”) é o nome da obra. Editado pelo próprio autor, o volume reúne 64 fotos, das quais 45 foram captadas entre Macau, Hong Kong e a China Continental, enquanto que as restantes foram colhidas um pouco por todo o Sudoeste Asiático: “Em Macau, o que me atraiu mais foi a mistura entre esta cidade colonial, com passado português, os pequenos bairros chineses e os casinos colossais. Macau é tão pequeno, mas é possível saltar de um casino gigantesco para um mercado tradicional de carne e legumes. É como viver entre duas cidades diferentes, o vilarejo chinês e Las Vegas, com imensos turistas, ruído, as luzes”, conta o jovem fotógrafo, em declarações ao PONTO FINAL.

De projecto criativo destinado à escola, a ideia evoluiu rapidamente para a edição e publicação do livro. O autor investiu do seu bolso cerca de 3400 patacas. Os primeiros 20 livros, vendidos ao preço de 350 patacas, esgotaram logo no evento Arts Night, organizado pelo próprio estabelecimento de ensino: “Fiz isto sozinho, imprimi os livros numa gráfica em Macau, à volta de 20 exemplares, mas como vendi todos, estou a imprimir mais, à medida que recebo encomendas. Agora vou imprimir mais 15”. Talston admite que o investimento foi grande, mas revela que antes de avançar garantiu compradores: “Falei com algumas pessoas que me prometeram que comprariam o livro, foi aí que me senti mais confiante para avançar”, acrescenta.

E, porquê editar um livro em papel, que é caro, em vez de publicar uma galeria de fotos online, com muito mais probabilidades de as imagens serem visualizadas, elogiadas e reconhecidas?

“Eu queria algo que pudesse ter e segurar com as mãos, para poder daqui a 10 anos colocar na mesa da sala de estar. Queria um livro de fotografia ‘old school’, impresso em papel, para guardar como recordação e não apenas um blogue online”, explica.

O jovem Talston Scott, nascido e criado na pequena cidade de Kelowna, na província de Columbia, no Canadá, nunca tinha viajado para além das fronteiras do continente norte-americano, até chegar à China. Aterrar em Hong Kong, primeiro, e desembarcar em Macau, de seguida, foi uma experiência em tudo diferente de qualquer coisa que o jovem, na altura com 16 anos, havia alguma vez vivido, apesar de estar habituado a visitar cidades densamente urbanizadas e povoadas: “Chegar por Hong Kong foi uma sensação completamente diferente. Estar na China, e sobretudo em Macau, com este passado português, achei logo muito interessante”.

Antecipando o choque cultural que aí vinha e a possibilidade de viver uma experiência visual e civilizacional completamente diversa da sua pequena cidade de Kelowna, antes mesmo de pisar Macau pela primeira vez equipou-se com uma máquina fotográfica digital, uma Nikon D3300, com uma lente zoom de 18-55mm: “Sabia que ia querer tirar fotografias com qualidade nas minhas viagens pela Ásia. Cada vez que vou a casa os amigos e a família querem saber como é que se vive por cá, como é que é a vida vista por um expatriado. Quis mostrar isso no livro: há fotos do dia-a-dia, de rotinas diárias, mas também de países que visitei, Vietname, Camboja, Tailândia, Filipinas, Singapura”.

O estilo de fotografia é inspirado no foto-blogue “Humans of New York”, que mostra imagens e histórias de pessoas comuns colhidas aleatoriamente no dia-a-dia da cidade.

Talston Scott regressa ao Canadá em meados de Julho, para ingressar na universidade. Mas, diz que assegura as encomendas até lá. O jovem garante que os pais, que vão permanecer em Macau, vão assumir esse papel de receber e dar o encaminhamento merecido aos pedidos que possam surgir entretanto.