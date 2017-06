Lionel Leong quer apoio de Tianjin para conquistar novos mercados

O Secretário da Economia e Finanças, Lionel Leong, está de visita ao município de Tianjin e agradeceu o contributo da cidade continental para o desenvolvimento económico de Macau.

Num encontro com o secretário do Comité Provincial do Partido Comunista de Tianjin, Li Hongzhong e com vice-secretário e presidente do município, Wang Dongfeng, Lionel Leong sublinhou que Macau conta com o apoio de Tianjin para conquistar novos mercados e investimento externo no âmbito da política “Uma Faixa, Uma Rota”.