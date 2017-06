Índia derrotou Quirguistão com um golo de Sunil Chhetri

A Índia isolou-se anteontem (madrugada de quarta-feira em Macau) na liderança do Grupo A de qualificação para a fase final da Taça da Ásia em Futebol, ao derrotar o onze do Quirguistão pela margem mínima numa partida disputada em Bangalore.

O único golo do desafio foi apontado aos 69 minutos por Sunil Chhetri. O capitão da selecção indiana, antigo jogador do Sporting Clube de Portugal, inaugurou o marcador com um remate de pé direito, respondendo da melhor forma a uma boa solicitação de Jeje Lalpekhlua.

O golo foi o 54.o apontado por Chhetri em 94 jogos disputados com a camisola da selecção Indiana. O antigo avançado do Sporting já tinha apontado o tento com que a Índia derrotou o Myanmar na jornada inaugural da campanha de qualificação para a Taça da Ásia.

Com o triunfo obtido em Bangalore, a Índia assumiu a liderança isolada do Grupo A, com seis pontos em dois encontros disputados. O Myanmar – que na terça-feira goleou Macau por 4-0 no Estádio da Taipa – e o Quirguistão dividem o segundo lugar do grupo, ainda que com vantagem para a selecção da antiga Birmânia. Macau ainda não somou qualquer ponto na fase de qualificação e ocupa o quarto e último lugar do Grupo A.