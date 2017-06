Governos locais restringem liberdade de movimento de funcionários públicos

O governo do município de Tianjin, uma metrópole do norte da República Popular da China, pediu a todos os funcionários do sector público, incluindo empresas do Estado, que informem sobre qualquer deslocação além-fronteiras, informou a imprensa local.

Segundo os novos regulamentos, os funcionários podem apenas sair do país uma vez por ano para fins pessoais e por uma estadia máxima de 15 dias.

Até à data, a medida abrangia apenas quadros superiores do sector público: “Estas restrições visam prevenir a fuga de funcionários corruptos”, afirma Zhu Lijia, professor de Gestão Pública na Academia Chinesa de Governação, citado pelo jornal oficial Global Times. “Além disso, funcionários em instituições públicas são mais propensos a revelar segredos a pessoas de outros países”, acrescentou.

Além de Tianjin, outras cidades chinesas aprovaram medidas idênticas. Em Pequim, quadros superiores do sector público estão também proibidos de viajar para fora do país para fins pessoas, enquanto apenas 20 por cento dos funcionários de escalões inferiores podem fazê-lo.

Citada pelo Global Times, uma professora numa escola primária do município de Chongqing explicou que tem que pedir permissão ao gabinete local da Educação quando solicita um passaporte, e que o documento deve ser entregue à escola após regressar de uma viagem ao estrangeiro.

Estas medidas surgem a poucos meses do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês, o mais importante acontecimento da agenda política chinesa, durante o qual se escolherá a liderança da segunda economia mundial durante os próximos cinco anos.