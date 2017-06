Governo e Macao Water chegam a acordo sobre nova estação de tratamento de água

O Governo e a Macao Water chegaram esta quarta-feira a acordo sobre a construção da nova Estação de Tratamento de Água de Seac Pai Van, que será financiada pela empresa. A nova fábrica deverá ter capacidade para fornecer um total de 130 mil metros cúbicos de água por dia, o que representa um aumento no abastecimento diário total do território dos actuais 390 mil para os 520 mil metros cúbicos. O arranque da construção está previsto para o início de 2019, devendo a estrutura começar a operar no final desse mesmo ano.

O consenso sobre a construção da Estação de Tratamento de Água de Seac Pai Van foi alcançado entre o Executivo e a Macao Water, anunciou ontem a empresa, que irá financiar integralmente a construção das instalações, em Coloane. A Macao Water explica, num comunicado enviado às redacções, que “a fonte de água bruta para a nova fábrica será fornecida principalmente pelo quarto canal de abastecimento de água construído em conjunto pelo Governo da RAEM e pelo Governo Popular da Província de Guangdong”.

A Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau explica ainda que, tendo em conta o desenvolvimento das áreas que circundam a futura Estação de Tratamento de Água Seac Pai Van, e de acordo com o plano do Governo, optou por “implementar o que inicialmente era um plano de duas fases, em apenas uma”. A empresa esclarece ainda que a nova fábrica “pode fornecer um total de 130 mil metros cúbicos de água por dia, pelo que o abastecimento diário total de água de Macau aumentará dos actuais 390.000 metros cúbicos para 520.000 metros cúbicos”.

A Macao Water diz ainda que a construção da nova estrutura “está prevista para o início de 2019” com o início de operações planeado para o final desse mesmo ano. A concessionária assinala que “na última década, a população de Macau aumentou em quase 26 por cento e o consumo de água em 44 por cento, com as ilhas a sentirem o maior crescimento no consumo de água”. A Macao Water estima “que o uso geral de água continuará a aumentar gradualmente nos próximos dois a três anos a uma taxa de 2-4 por cento ao ano”.