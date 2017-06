Governo altera percursos de autocarros 21A, 50, 52, 55 e 59  

O Governo anunciou ontem alterações nos percursos dos autocarros 21A, 50, 52, 55 e 59, no sentido Taipa-Coloane, com o objectivo de criar mais alternativas para as pessoas que se dirigem ao complexo de habitação social de Seac Pai Van.

Os autocarros 21A e 59 começam a parar nas diferentes paragens do complexo habitacional, em vez da paragem na “Estrada de Seac Pai Van”. As carreiras 52 e 55 começam a parar na “Estrada Seac Pai Van” e “Kartódromo de Coloane”. Já o ‘50’ tem como novas paragens “Chun Lai Garden” e “Edifício Chun Luen”.