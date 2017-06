GDSE retoma sorteio para incentivar redução no consumo de energia

Para encorajar a população a desenvolver boas práticas no consumo diário de energia, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE) – em parceria com a Companhia de Electricidade de Macau (CEM) e a União Geral das Associações dos Moradores de Macau (UGAMM) – volta a organizar a “Acção de Conservação de 5 por cento de Energia”. A iniciativa premeia, através da realização de um sorteio, os utentes que pouparem 5 por cento ou mais no consumo de energia eléctrica entre Julho e Setembro. As inscrições decorrem até 31 de Agosto, o sorteio realiza-se a 10 de Novembro.

Para incentivar a população a mudar hábitos quotidianos e a adoptar práticas associadas à poupança de energia, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE), a Companhia de Electricidade de Macau (CEM) e a União Geral das Associações dos Moradores de Macau (UGAMM) voltam a unir esforços e a organizar, pelo terceiro ano consecutivo, o sorteio da “Acção de Conservação de 5 por cento de Energia”. A iniciativa, ontem anunciada no âmbito da “Semana da Conservação Energética 2017”, tem por alvo os consumidores domésticos do território. Os residentes ou agregados familiares que pouparem 5 por cento ou mais no consumo de energia eléctrica, de Julho a Setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, ficam habilitados a participar num sorteio, que se deverá realizar a 10 de Novembro. O período de inscrição na iniciativa teve início ontem e decorre até 31 de Agosto.

“A actividade é dirigida às famílias e visa encorajar os utentes domésticos a usarem os conhecimentos que têm sobre conservação energética, e a utilizarem, de forma mais inteligente, os equipamentos eléctricos, de modo a aumentarem a eficiência energética e a evitarem o desperdício, atingindo o objectivo de 5 por cento de poupança de energia”, pode ler-se na informação ontem facultada em conferência de imprensa.

Em 2015, ano de arranque da iniciativa, foram 1886, os agregados familiares de Macau que participaram no sorteio, tendo 882 alcançado o objectivo proposto pela organização, de diminuir em cinco por cento por cento o volume de electricidade consumido. Em 2016, a participação desceu para as 1794 famílias, tendo sito também menos – 787 – as que obtiveram os resultados desejados: “Houve uma descida de participação, achamos que devíamos incentivar a participação por isso este ano aumentamos o número de participantes, que agora podem ser todos os membros de uma mesma família”, explicou ontem Lei Chu San, técnico superior do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético. A medida vem, assim, aumentar as possibilidades de uma família conquistar alguns dos galardões a concurso.

Para além do sorteio da “Acção de Conservação de 5 por cento de Energia”, as três entidades que organizam a iniciativa adicionaram este ano o “Prémio de continuação da conservação energética”, “dando a possibilidade aos consumidores que, de 2015 a 2017, tenham participado pelo menos em duas das edições da iniciativa já dinamizadas e que em qualquer desses anos tenham poupado 5 por cento ou mais no seu consumo de electricidade, e que nos outros anos também tenham poupado, de ficarem automaticamente habilitados a participar no sorteio e a ganhar este prémio”.

As inscrições decorrem até 31 de Agosto e podem ser efectuadas através da página de internet do GDSE ou entregues na União Geral das Associações de Moradores de Macau. O sorteio será realizado a 10 de Novembro e as listas de vencedores serão publicadas na página electrónica do GDSE a 17 de Novembro.

A iniciativa contempla a atribuição de quase duas centenas de prémios, dos quais os mais apetecidos são três vales no valor de 10 mil patacas: “Para as famílias conservadoras de energia: cada participante [sorteado] receberá um vale de oferta no valor de dez mil patacas para a compra de equipamentos eléctricos eficientes”. Há ainda 80 prémios “de excelência para as famílias conservadoras de energia: cada participante [sorteado] receberá um vale de oferta no valor de quinhentas patacas”, também para a aquisição de equipamentos eléctricos eficientes. O sorteio contempla ainda 100 prémios em que os consumidores sorteados beneficiarão de um desconto de cem patacas na factura de electricidade. Por fim, serão ainda atribuídos “dois prémios de continuação da conservação energética: cada participante [sorteado] receberá um vale de oferta no valor de cinco mil patacas para a compra de equipamentos eléctricos eficientes”.

Podem participar no sorteio os portadores de Bilhete de Identidade de Residente de Macau, de Título de Identificação de Trabalhador Não-Residente ou de Cartão de Estudante emitido pelas instituições de ensino superior do território.