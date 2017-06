Credit Suisse acredita que receitas vão crescer 30 por cento

O banco Credit Suisse acredita que as receitas da indústria do jogo no território estão a registar uma tendência que poderá dar origem, este mês, a um crescimento próximo dos 30 por cento, face ao período homólogo do ano passado. Esta é a opinião expressa pelo organismo no último relatório sobre o mercado de Macau, assinado pelos analistas Kenneth Fong e Lok Kan Chan. O documento é citado pelo portal Barron’s.

De acordo com o relatório, entre a generalidade dos analistas existe o consenso de que o território vai registar um crescimento nas receitas entre 20 e 25 por cento. No entanto, o facto de no ano passado as receitas terem sido bastante reduzidas e haver actualmente um registo sólido de jogadores que assomam aos casinos, tanto no segmento de grandes apostadores como no de massas, leva o banco a prever um crescimento acima do que é consensualmente esperado.

“De acordo com o nosso especialista da indústria, as receitas brutas durante os primeiros 11 dias de Junho foram de 7,75 mil milhões de patacas, o que equivale a uma média diária de 705 milhões”, revela o banco. “Estimamos que por dia, as receitas brutas em Junho estejam a registar um quebra de dois a três por cento face ao mês anterior, enquanto o segmento VIP cresce cinco por cento”, é explicado.

O Credit Suisse acredita que os jogadores VIP estão a gerar menos ganhos face ao mês anterior para os casinos, com uma quebra ligeira. No entanto a receita de Junho de 2016 foi apenas de 15,89 mil milhões de patacas, o que facilita muito o surgimento de uma taxa de crescimento elevada.

Assim o banco assume que até ao final do mês os casinos registem uma receita diária por volta dos 680 milhões de patacas, e o consequente crescimento de 30 por cento, ou 20,6 mil milhões de patacas.

Em Julho de 2016 os casinos de Macau registaram a receita mais baixa desde Setembro de 2010, quando o montante tinha sido de 15,30 mil milhões de patacas.