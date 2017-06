Cidadãos chineses acusados de venda ilegal de telemóveis  

Dois homens da República Popular da China foram detidos por alegadamente terem vendido smartphones contrafeitos nas ruas de Macau, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Um residente disse ter comprado dois telemóveis por mil dólares de Hong Kong cada, descobrindo depois que os aparelhos eram contrafeitos.

Durante uma patrulha dos Serviços de Alfândega na Rua da Emenda, um cidadão da República Popular da China foi detido por suspeita de tentativa de venda de telemóveis falsos aos transeuntes. Posteriormente, um outro homem acabaria por ser detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) nas Portas do Cerco. As autoridades acreditam que o segundo detido terá sido a mesma pessoa que vendeu os dois telemóveis ao residente que apresentou queixa junto das forças de segurança do território.

Segundo os Serviços de Alfândega, os dois homens provenientes da China continental são familiares e entraram juntos na RAEM. No total os suspeitos tinham em sua posse seis telemóveis falsos.