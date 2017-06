CEM com lucros líquidos de 746 milhões de patacas

A Companhia de Electricidade de Macau (CEM) registou lucros líquidos de 746 milhões de patacas (82,8 milhões de euros) no ano passado, mais 12,8 por cento do que em 2015, de acordo com os dados ontem publicados pela empresa em Boletim Oficial.

O consumo de energia em Macau aumentou 5,8 por cento no ano passado, atingindo o valor recorde de 5.255 Gigawatt-hora (GWh), com o pico da procura a atingir 932 Megawatt (MW), ou seja, mais 5,6 por cento do que em 2015, de acordo com dados constantes da síntese do desempenho anual da companhia eléctrica que, em Fevereiro, facultou uma série de indicadores, mas não os resultados do exercício.

A produção de energia local aumentou 4,5 por cento para 787 GWh, enquanto a energia importada da China subiu 6,2 por cento em 2016 para 4.306 GWh, representando, respectivamente, 15 por cento e 81,9 por cento do total do consumo.

Já a energia adquirida à Central de Incineração de Resíduos Sólidos foi de 161 GWh, equivalendo a 3,1 por cento da electricidade consumida: “Enquanto os preços do combustível se mantiveram baixos em 2016, o custo de produção foi inferior ao da importação de energia eléctrica” da China, refere a Companhia de Electricidade de Macau, destacando que “todos os indicadores-chave” excederam os objectivos traçados no contrato de concessão.

“A CEM continuou a investir em infra-estruturas e activos importantes, com o objectivo de apoiar o ritmo do desenvolvimento” da Região Administrativa Especial e de “fazer face à sempre crescente procura de energia”, afirma a empresa.

Salientando que “todos os anos o valor do investimento da CEM excede a receita”, a Companhia de Electricidade de Macau indica que, em 2016, “a despesa de capital atingiu um novo recorde de 1,31 mil milhões de patacas [145,4 milhões de euros], ou seja, quase mais 77 por cento do que o lucro anual.

No final de 2016, a CEM contava com 253.229 clientes, mais 1,6 por cento comparativamente ao ano anterior.