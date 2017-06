CAEAL nega indícios de ilegalidade no jantar do Gabinete de Ligação  

O presidente da CAEAL, Tong Hio Fong, clarificou ontem que não há indícios de ilegalidade no jantar promovido pelo Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, no qual Jorge Valente, número 2 da lista liderada por Melinda Chan, discursou. O juiz clarificou que a legislação não proíbe as pessoas de participarem em jantares ou iniciativas similares.

João Santos Filipe

O presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) negou ontem a existência de indícios de ilegalidade no jantar oferecido pelo Gabinete de Ligação do Governo Central a representantes das comunidades portuguesa e macaense, em que Jorge Valente – candidato pela lista liderada por Melinda Chan – discursou. Sobre o evento da semana passada, Tong Hio Fong diz que não se pode apontar “uma relação directa” de causalidade com as eleições: “A nossa Comissão, na nossa perspectiva, não proíbe as pessoas de participarem em jantares ou refeições das associações. Temos que considerar se essas campanhas ou actividades estão relacionadas directamente com as eleições e, até agora, ainda não há indícios ou informações a apontar para uma relação directa”, afirmou Tong Hio Fong, no final da reunião de ontem da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa.

Ao mesmo tempo, o presidente da CAEAL explicou que não foi instaurado um processo para a investigação do caso, até porque não recebeu qualquer denúncia sobre a questão: “A Comissão só teve esta informação segundo um jornal [PONTO FINAL], mas se houver hipótese ou possibilidade de constituir um crime ou uma infracção, tem de haver uma denúncia ou um facto em concreto”, clarificou.

O evento em causa fez com que a lista Nova Esperança, liderada pelo deputado José Pereira Coutinho, acusasse o Gabinete de Ligação de estar a favorecer o candidato Jorge Valente, que integra a lista encabeçada por Melinda Chan. Contudo, na terça-feira Coutinho admitiu que só apresentaria queixa caso tivesse conhecimento de outro episódio semelhante.

CAEAL encaminhou 16 queixas para o CCAC

Ontem ainda, Tong Hio Fong revelou que até ao momento a comissão eleitoral recebeu cerca de 16 queixas que foram reencaminhadas para o Comissariado Contra a Corrupção.

As denúncias não incluem os casos de pessoas que apresentaram o seu apoio a mais do que uma Comissão de Candidatura, prática que é considerada ilegal à luz da legislação em vigor. Sobre este tipo de incidências, a CAEAL explicou que o número de envolvidos subiu de 14, na semana passada, para 92 casos. Entre as irregularidades detectadas, está o caso de dois residentes que transmitiram o seu apoio a pelo menos três comissões de candidatura.

“O nosso princípio passa por primeiro ver todos os casos e fazer uma análise geral da situação”, afirmou Tong Hio Fong. “Vamos verificar também a intenção final dessas pessoas, mas não excluímos a hipótese de aparecerem mais casos porque ainda há tempo para surgirem mais comissões de candidatura”, frisou.

A reunião de ontem da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa focou os locais reservados para as acções de campanha eleitoral. Em comparação com o último escrutínio para o hemiciclo, conduzido em 2013, vão existir mais dois locais para a condução de acções de propaganda: a Praça do Lago Sai Van e o Largo do Carmo. Entre os 19 locais para campanha, 13 ficam na Península, cinco na Taipa e um em Coloane.

Até ao momento, a Comissão recebeu 21 pedidos para a formalização de comissões de candidatura, dos quais seis foram aprovados. O organismo liderado por Tong Hio Fong recebeu ainda dois pedidos de candidatos no que diz respeito ao sufrágio indirecto.