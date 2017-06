Associação Comercial de Fomento Predial contesta mecanismo para ajuste de rendas  

O Governo está a discutir as alterações à lei do arrendamento e sugeriu o estabelecimento de um mecanismo legal para o ajuste das rendas. Kun Sio Lap, o vice-presidente da Associação Comercial de Fomento Predial de Macau, defendeu, aos microfones da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que estabelecer um limite para o aumento das rendas terá impacto na economia de mercado livre e que tal não é positivo para o desenvolvimento saudável do mercado. O dirigente alegou que os residentes não têm muito impacto no mercado de arrendamento local, e que não haverá portanto muitos casos em que as pessoas locais não tenham uma residência fixa ou em que não possam renovar o seu arrendamento. O advogado Ho Kam Meng, defendeu, de acordo com a mesma estação, que o texto original da nova proposta de lei sobre o contrato de arrendamento mostrou que os indicadores de ajuste só são aplicáveis à renovação do arrendamento e não ao novo contrato de arrendamento, esperando que a Assembleia Legislativa avaliasse se se afastou ou não dessa direcção.

