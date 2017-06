Associação Choi In Tong Sam quer Canídromo transformado em polo escolar

A Associação Choi In Tong Sam, sugeriu ontem em conferência de imprensa que os mais de 17 mil metros quadrados de área ocupados pelo Canídromo sejam reservados para a construção de edifícios escolares e instalações de serviços sociais. O prazo de concessão da Companhia de Corridas de Galgos de Macau (Yat Yuen) termina a 20 de Julho de 2018.

A associação cita o resultado do último intercensos para afirmar que há mais de 17 mil crianças, entre os três e os nove anos, na Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e na zona da Doca do Lam Mau.

Vong Kuoc Ieng, fundador da Choi In Tong Sam, afirmou que as escolas na zona norte de Macau têm de lidar com espaços cada vez mais exíguos. A área média disponível por cada aluno é inferior a quatro metros quadrados, sendo difícil desenvolver actividades extra-curriculares.

Ella Lei, vice-presidente da Associação Choi In Tong Sam e representante do sector laboral na Assembleia Legislativa, sugeriu a construção de três escolas na área do Canídromo para resolver o problema de falta de terreno para a construção de escolas na zona norte e, ao mesmo tempo, solucionar a falta de espaço para actividades desportivas escolares naquela zona.