Assinado contrato para a gestão das áreas comerciais do Terminal da Taipa

Foi ontem assinado entre o Governo e o Grupo CSI, Limitada o contrato de gestão e exploração dos espaços comerciais do novo Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.

O contrato de concessão entra em vigor a 1 de Julho e tem um prazo de 36 meses, anunciou a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA). Num comunicado enviado às redacções, o organismo assegura que exigiu ao Grupo CSI “que fizesse bem os trabalhos preparatórios para captação de negócio, incluindo definição do programa de captação de negócios e regras de selecção justas, imparciais e abertas, elaboração de planeamento e acordo de subconcessão das áreas comerciais”.

A DSAMA exigiu ainda que o grupo “realizasse o mais rápido possível a captação de negócio para as áreas comerciais do TMPT”. No mesmo comunicado, o organismo liderado por Susana Wong explica que “com a assinatura do referido contrato, as máquinas de venda automática de bebidas/comida/produtos, balcões das agências de viagem, balcões de recepção dos hotéis, casas de câmbio, pastelarias e reclamos luminosos irão prestar serviços, primeiro”. Depois, ainda que não seja especificado quando, serão os “estabelecimentos de restauração e bebida e as lojas duty-free” a entrar gradualmente em funcionamento.