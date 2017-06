Angola é o “pais de referência” na MIF 2017  

Terminou ontem a visita efectuada ao território por uma delegação da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Formalmente convidada pelo Executivo, o organização manteve ainda encontros com entidades de vários quadrantes da sociedade civil do território. Vítor Ramalho, secretário-geral da organização fez ao PONTO FINAL um balanço positivo da deslocação de três dias a Macau e avançou uma novidade: Angola vai ser o “país parceiro” na edição de 2017 da MIF.

Durou apenas três dias, a visita da delegação da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) a Macau, mas entre segunda-feira e o dia de ontem os responsáveis pelo organismo estiveram reunidos com diversas entidades oficiais, mas também com representantes da sociedade civil do território. O Chefe do Executivo, o cônsul-geral de Portugal, o vice-reitor da Universidade de Macau e o presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) foram alguns dirigentes entidades com que a direcção da UCCLA esteve reunida. Ao PONTO FINAL, Vítor Ramalho, secretário-geral do organismo, tirou o véu a alguns dos acordos estabelecidos e esclareceu a substituição do IACM pela Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa como representante da RAEM naquela organização.

A 33ª Assembleia Geral da UCCLA decorreu em Luanda, capital de Angola, em Abril. No encontro, Macau fez-se representar por uma delegação composta por responsáveis do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), por José Tavares, presidente do Conselho de Administração do IACM e por O Tin Lin, chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau na capital portuguesa. Foi nessa altura que foi transmitido “com total naturalidade que a situação do Governo de Macau passaria a ser, na representação, assegurada pela doutora O Tin Lin”, explicou Vítor Ramalho ao PONTO FINAL.

A passagem de testemunho da responsabilidade de representar a RAEM junto da UCCLA implica também um processo de deslocalização, uma vez que a sede da Delegação Económica e Comercial de Macau está situada em Lisboa. Para o secretário-geral da UCCLA, tal não aparenta trazer nenhuma consequência, até porque “a relação da delegação de Macau em Lisboa e do próprio território” com a organização que lidera “é constante.”

Foi também na 33ª Assembleia Geral da UCCLA que a Região Autónoma do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, foi eleita para suceder a Maputo na presidência da Comissão Executiva do organismo. O convite tinha sido inicialmente endereçado à RAEM através de um comunicado mas devido a constrangimentos temporais, José Tavares, na altura ainda responsável por representar Macau naquele órgão, declinou: “Não houve disponibilidade temporal para que Macau, na relação com o Governo chinês, pudesse responder a tempo”, esclarece Vítor Ramalho. Contudo, o responsável não exclui a possibilidade de o convite poder vir a ser novamente endereçado à RAEM: “Admito que seria vantajoso para a UCCLA que pudesse ser Macau [a assumir a presidência da Comissão Executiva] mas não lhe posso dar a certeza absoluta porque só daqui a dois anos é que a questão se levantará”, explica.

A escolha da Região Autónoma do Príncipe afigura-se para Ramalho “uma feliz coincidência”, uma vez que “São Tomé e Príncipe tinha relações com Taiwan, deixou de as ter no início deste ano e aceitou estreitar relações com a República Popular da China”. O secretário-geral da UCCLA explicou que o corte de relações diplomáticas entre os dois estados “possibilitou que São Tomé e Príncipe fosse eleito como presidente da Comissão Executiva, o que é uma coisa positiva porque alarga as relações de proximidade deste país, que não tinha relações com a China, com a China.”

Os laços diplomáticos entre Taiwan e São Tomé e Príncipe foram oficialmente interrompidos em finais do ano passado, tendo a cisão sido anunciada pelo governo são tomense a 20 de Dezembro.

ANGOLA SERÁ PAÍS DE REFERÊNCIA NA FEIRA INTERNACIONAL DE MACAU

Vítor Ramalho revelou também que durante a visita da delegação, liderada por Higino Carneiro, presidente da mesa de Assembleia Geral da UCCLA e governador da província de Luanda, foi endereçado um convite a Angola para que este fosse o país de referência na 22ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF na sigla inglesa). Ainda em Macau, Carneiro encetou contactos com o seu Governo e “manifestou a sua disponibilidade em que Angola participe como parceira de referência nessa feira”, desvendou Ramalho.

À margem da 22ª edição da Feira Internacional de Macau, que este ano se realiza de 19 a 21 de Outubro, a UCCLA apresentou uma proposta de realização de um evento sob o tema “Cidades Sustentáveis” que foi “de alguma maneira consensualizado”: “Fizemos isso com o propósito de aproveitar o momento actual e os avanços que a China neste domínio da plataforma de Macau com os países de língua oficial portuguesa apresenta”, explica Vítor Ramalho.

“O objectivo é começarmos a consensualizar objectivos precisos, nomeadamente uma bolsa de negócios. Falamos nisso com todas as entidades com quem tivemos reuniões, inclusivamente ao Banco da China, que teve a gentileza de nos oferecer um jantar em que estiveram presentes o presidente da Alta Autoridade Monetária e o presidente da Associação dos Bancos de Macau”, disse Ramalho

A passagem por Macau da delegação da UCCLA incluiu também uma reunião com Rui Martins, vice-reitor da Universidade de Macau, durante a qual foi discutido o aprofundamento das bolsas para estudantes de países de língua portuguesa. Vítor Sereno, cônsul-geral de Portugal para Hong Kong e Macau e Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação dos Macaenses também mantiveram encontros com os dirigentes do organismo.

CVN