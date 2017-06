Alfândega de Gongbei vai apertar controlo à entrada de produtos

As autoridades alfandegárias de Gongbei, no vizinho município continental de Zhuhai, prometem apertar o controlo na entrada de produtos e bens, de forma e evitar a entrada de falsificações no Continente, que depois são vendidas como produtos autênticos.

A informação foi avançada ontem, no mesmo dia em que as autoridades revelaram que entre Janeiro de 2016 e Maio deste ano foram apreendidos bens com um valor de 9,71 milhões reminbis, num total de 438 mil falsificações. Do total de produtos apreendidos, 9 mil acabaram por ser destruídos pelas autoridades do Continente.

As autoridades explicaram que muitos dos produtos falsificados dizem respeito a relógios e malas de marcar internacionais, que entram na República Popular da China através das Portas do Cerco e da fronteira de Hengqin.