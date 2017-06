Agentes das forças de segurança apanhados a jogar poker

O portal Macau Concealers recebeu uma carta anónima com uma fotografia de agentes da Polícia de Segurança Pública alegadamente a disputar um jogo de poker. A publicação online tornou pública uma imagem em que se podem ver dois homens e uma mulher, dentro de uma sala com paredes verdes. Sobre a mesa estão notas de 10 e 20 patacas. A agente envergava o uniforme dos Serviços de Polícia Unitários e um dos homens o equipamento desportivo da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Questionado pela Macau Concealers, o departamento de relações públicas da Polícia de Segurança Pública respondeu que, após as investigações iniciais, suspeitava que os agentes estivessem a jogar poker durante uma pausa. A PSP revelou ainda que já instaurou um processo disciplinar aos agentes em questão.

O organismo frisou que não vai tolerar faltas ao código de disciplina dos agentes e que irá lidar com a situação de forma imparcial. Quanto aos departamentos envolvidos e à localização da sala em questão, a Macau Concealers não obteve resposta por parte da PSP.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...