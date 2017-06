‘Tufão Myanmar’ deixou Macau sob alerta número quatro

A selecção do Sudeste Asiático derrotou a formação do território por 4-0, num encontro em que o plano dos jogadores locais começou a ruir aos quatro minutos. O domínio dos visitantes foi também visível nas bancadas, onde cerca de três centenas de adeptos do Myanmar estiveram em festa durante os noventa minutos do encontro.

Texto de João Santos Filipe

Fotografias de Eduardo Martins

A selecção de Macau foi ontem derrotada por 4-0 pelo Myanmar, num encontro disputado no Estádio de Macau, a contar para o grupo A de qualificação para a fase final da Taça Asiática. Antes do encontro, o seleccionador de Macau tinha alertado para a necessidade dos jogadores entrarem concentrados e foi esse aspecto que acabou por decidir o jogo.

Logo aos 4 minutos, na sequência de um pontapé de canto que favoreceu o Myanmar, a defesa local demorou a reagir e Si Thu Ang surgiu, sem qualquer pressão, à entrada na área a fazer o golo. O dianteiro marcou com o pé esquerdo, num remate que o birmanês teve todo o tempo para preparar.

Apostada em defender o resultado, à equipa de Macau faltou um plano alternativo, o que se notou na altura de assumir as rédeas da partida. Também a pressão do Myanmar, logo à saída da área de Macau, fez com que os comandados de Joseph Tam sentissem muita dificuldade.

Contudo, a inferioridade local não impediu que Leong Ka Hang aparecesse na área do Myanmar em posição de marcar, ao oito minutos. O avançado dominou bem a bola com o peito, mas atirou por cima da baliza defendida por Kyaw Zin Htet.

Se por um lado, Macau tinha dificuldades em atacar, os visitantes mostram-se rápidos e muito perigosos. A presença de mais de 300 adeptos do Myanmar nas bancas, que não se cansaram de apoiar a equipa, também contribuiu para a motivação os visitantes.

Foi num ataque rápido que Kyaw Ko Ko fez o 2-0, à passagem da meia-hora de jogo. O avançado surgiu na área de Macau e, na altura de tirar um adversário da frente, teve a sorte do seu lado porque prendeu a bola por lapso, conseguindo ainda assim enganar o defesa adversário e rematar para o golo.

No segundo tempo, o Myanmar optou por fazer circular mais a bola, enquanto Macau tentava subir no terreno. Os visitantes tiraram proveito do maior atrevimento da equipa da casa, e, aos 61 minutos, Si Thu Ang sentenciou o encontro com o terceiro tento da selecção visitante. Até ao final, Min Min Thu ainda dilatou a vantagem para os 4-0.

Tam pediu desculpa aos adeptos

No final da partida, o seleccionador de Macau, Joseph Tam Iao San, pediu desculpa aos adeptos: “Peça desculpa a todos os adeptos de Macau, o resultado é inesperado. Não tivemos o início que queríamos e depois abrimos espaços na defesa. O primeiro golo foi um momento chave para o encontro”, afirmou o técnico. “Acredito que os jogadores fizeram o seu melhor e lutaram até ao fim, dando tudo o que conseguiram”, defendeu.

Por sua vez, Nicholas Torrão, o homem-golo da selecção do território, sublinhou as dificuldades sentidas pela selecção do Lótus: “Começamos mal o jogo, logo com um golo. É verdade que eles são melhores e mais rápidos do que nós, mas o resultado reflecte os nossos erros”, disse, ao PONTO FINAL.

Apesar da vitória, o treinador do Myanmar – o alemão Gerd Zeise – arrasou a equipa: “Estou satisfeito com o resultado, mas não estou nada satisfeito com o desempenho. Não jogámos futebol, cometemos erros que se fosse contra a Índia ou o Quirguistão poder-se-iam ter revelado letais”, apontou. “O nosso oponente [Macau] não foi forte o suficiente para aproveitar os nossos erros. Mas temos de jogar a nível superior”, acrescentou.

Cumpridas que estão duas jornadas da campanha de apuramento para a Taça Asiática, Macau ocupa o último lugar do Grupo A, só com derrotas. Na próxima jornada a selecção do Lótus recebe a Índia, num jogo agendado para 5 de Setembro.