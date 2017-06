Taipé confirma corte de relações com o Panamá. Sobram 20 aliados  

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan confirmou ontem o fim das relações diplomáticas com o Panamá, no que constitui um rude golpe à afirmação da capacidade de soberania da ilha. Os analistas não descartam uma vaga de rupturas, depois de em Dezembro São Tomé e Príncipe também ter voltado costas a Taipé.

Taiwan confirmou esta terça-feira a rutura dos laços diplomáticos com o Panamá, um dos seus mais importantes aliados, depois do Presidente panamiano, Juan Carlos Varela, ter anunciado o estabelecimento de relações diplomáticas com a República Popular da China.

Em comunicado, o ministério dos Negócios Estrangeiros taiwanês reconheceu o “fim das relações diplomáticas” com o Panamá.

Após esta decisão, Taipé fica com vinte aliados diplomáticos, entre os quais onze estão na América Latina e Caribe.

Em Taiwan, os analistas não descartam uma vaga de rupturas, depois de também São Tomé e Príncipe ter cortado relações com a ilha, em Dezembro passado: “O Panamá é um país muito importante e há que prestar muita atenção a esta perda. Não se pode descartar que produza uma onda de rupturas”, afirmou Wang Kao-cheng, académico de Estudos Internacionais da Universidade Tamkang, citado pela agência EFE.

A ex-diretora do Instituto de Estudos Latinoamericanos de Tamkang, Elisa Wang, considerou que a acção da China “é uma chamada de atenção à presidente [de Taiwan], Tsai Ing-wen”.

Pequim espera agora “ver a reacção [de Tsai], antes de arrebatar mais aliados”, disse.

O Presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, anunciou na segunda-feira o estabelecimento de relações diplomáticas com a China, e a ruptura com Taiwan: “O Governo da República do Panamá rompe hoje [segunda-feira] as suas ‘relações diplomáticas’ com Taiwan”, afirmou em comunicado oficial. O país anunciou na mesma ocasião o estabelecimento de relações diplomáticas com a República Popular da China (ver coluna nesta página).

Varela lembrou que a China comunista “representa 20 por cenot da população mundial e constitui a segunda maior economia do mundo” e é “o segundo mais importante utilizador do Canal do Panamá e o principal fornecedor de mercadorias na Zona Livre de Colón”, a segunda maior zona de comércio livre do mundo e localizada no Caribe panamiano.

A primeira deslocação de Tsai Ing-wen, após ter assumido o cargo, em Maio de 2016, foi ao Panamá, visando consolidar os laços bilaterais, que agora se rompem.

O número de países que reconhecem Taiwan caiu consideravelmente nas últimas décadas, tendo permanecido estável apenas durante a governação de Ma Ying-jeou, nos últimos oito anos, quando as relações entre Pequim e Taipé entraram num período de desanuviamento sem precedentes.

Em Janeiro do ano passado, Tsai Ing-wen venceu as eleições pelo Partido Democrático Progressista (PDP), que tradicionalmente defende a independência da ilha e o afastamento da Formosa face à China comunista.

Pequim considera Taiwan uma província chinesa e defende a “reunificação pacífica”, mas ameaça usar a força caso a ilha declare a independência.

Já Taiwan – a ilha onde se refugiou o antigo governo chinês depois de o Partido Comunista (PCC) tomar o poder no continente, em 1949 – assume-se como República da China.