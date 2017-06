Recordar Abril em Macau. Joaquim Furtado evoca madrugada inicial, inteira e limpa  

Quando entrou no Rádio Clube Português na primeira hora daquele dia de Abril que acabaria para alterar para sempre o destino de Portugal, Joaquim Furtado estava longe de pensar que aquela noite entraria para a história. Horas antes, o então jovem jornalista tinha estado num jantar onde o tema de conversa fora as mudanças, ainda que ténues, que se vislumbravam no horizonte do país. Seria a sua voz a anunciar aos portugueses que a revolução estava em curso, no que diz ter sido “uma tomada de posição” pessoal.

“Isto é um golpe militar para derrubar o Governo, fazer eleições livres, acabar com a guerra colonial, acabar com a PIDE [Polícia Internacional e de Defesa do Estado] e libertar os presos políticos”. Foi desta forma – sucinta, mas assertiva – que Joaquim Furtado foi esclarecido quanto à presença de um grupo de oito militares nos estúdios do Rádio Clube Português (RCP) naquela madrugada de 25 de Abril de 1974. O então “noticiarista” encontrava-se de serviço desde a primeira hora do dia. Até às três da manhã, “ nada aconteceu”. As memórias foram ontem desfiadas pelo veterano jornalista perante uma plateia bem preenchida no Consulado-Geral de Portugal em Macau, numa sessão moderada pelo também jornalista Gilberto Lopes.

Passavam 12 minutos das três da manhã, segundo os registos oficiais, quando o 12º Grupo de Comando do Movimento das Forças Armadas entrou nas instalações do Rádio Clube Português. Joaquim Furtado estava sentado à secretária depois de ter lido o seu segundo noticiário da noite e encontrava-se a preparar o próximo serviço noticioso: “Estava absorto naquela tarefa e senti uma presença de uma pessoa junto à secretária. Num primeiro momento nem liguei. A presença era insistente mas muda. A certa altura levantei a cabeça e vi um militar perfilado da Força Aérea, fardado e de pistola na mão”, recorda o autor da série documental “A Guerra”.

Seria este militar, de apelido Santos Ferreira, o primeiro contacto de Furtado com a revolução em curso. O seu ar “tímido” levou o jovem jornalista a dizer algo como “faz favor, faz favor de dizer”: “Está em curso um movimento militar no país”, foi a resposta que obteve, seguida de uma rápida saída do seu gabinete.

A movimentação que se fazia sentir levou Joaquim Furtado até aos corredores onde foi inteirado da situação pelo “capitão que aparentemente comandava aquela operação”. De apelido Santos Coelho, o militar vinha “munido” de um saco de moedas perante a possibilidade, que se afigurou real, de a emissão e as linhas telefónicas serem cortadas: “Com o saquinho das moedas podia ir à rua a uma cabine telefónica e podia continuar a sua missão e fazer os contactos que precisava”, recorda Furtado.

O documentarista evocou também uma outra situação que se foi desenrolando com o avançar da madrugada. O destacamento militar estacionado em redor do edifício do Rádio Clube Português ia detendo ocasionalmente alguns polícias de giro e guardas nocturnos que, na realidade, não se prefiguravam como uma ameaça à causa da revolução. Contudo, as armas eram-lhes retiradas e à falta de outro sítio iam sendo deixados numa das cabines radiofónicas: “A certa altura tinha lá muitos polícias. Eu lembro-me que fui lá espreitar e eles estavam muito perplexos, apreensivos e realmente muito desolados”, descreve.

Para Joaquim Furtado esta imagem foi “simbólica” porque “para o cidadão comum a polícia do dia-a-dia era aos nossos olhos o veículo da repressão do regime. O facto de eles estarem ali presos é em si mesmo bastante ilustrativo do que estava a ocorrer em todo o país. A autoridade tradicional estava a ser presa por uma autoridade que tinha em curso um movimento para si impor”, recorda.

RTP: A gota que fez transbordar o copo

Duas décadas volvidas desde a noite em que aos microfones leu “aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas”, Joaquim Furtado assume funções como Director Coordenador de Informação e Programação da RTP (Rádio e Televisão de Portugal). No Auditório Dr. Stanley Ho, o jornalista recordou tempos de convivência pouco fácil entre a administração e a direcção da estação pública de teledifusão, numa altura em que “a imagem da RTP não conseguia descolar de uma entidade governamentalizada”.

Em 1998, dois anos após assumir o cargo, Furtado entra em “rota de colisão” com a administração. O ponto de ruptura foi atingido quando a sua decisão de enviar um jornalista a uma iniciativa da UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) suscitou a oposição da administração da empresa. A justificação foi atirada para o então secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros que “não aceitava que fosse um jornalista da RTP porque a RTP era uma estação do Estado”: “Eu também não aceitei que ele não fosse e portanto faltava essa gota para eu me demitir e foi isso que aconteceu”, remata.

Contudo, Furtado assumiu que a situação reflectia apenas os estatutos que vigoravam na altura: “Esta direcção veio provar que essa coabitação com um estatuto daquela natureza era muito difícil e isto ilustra realmente porque é que o estatuto e esse histórico de governamentalização tinha que mudar”.

“Hoje vive-se uma situação bastante diferente mas houve também uma alteração do estatuto [da RTP] que ainda está numa fase experimental mas já há um Conselho Geral Independente que tutela a administração”, explica Joaquim Furtado.

CVN