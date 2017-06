Ponte 16: Obras de requalificação dos quartos concluídas

Ao fim de dois anos de um intenso processo de renovação, os interiores da unidade hoteleira que opera no empreendimento Ponte 16 estão finalmente de cara lavada. A novidade foi recentemente avançada à revista Macau Business por Hoffman Ma. O director executivo e vice-presidente do grupo Success Universe Group revelou que a empresa conduziu intervenções em quatro centenas de quartos, investindo quase cem mil dólares de Hong Kong em cada uma das unidades renovadas.

As novidades não se ficam, no entanto, pela conclusão das obras de renovação. O grupo Success Universe investiu cerca de 10 milhões de dólares de Hong Kong na aquisição de um simulador de provas de automobilismo. A nova atracção da Ponte 16 tem por objectivo chamar ao hotel um maior número de famílias e eleva a um novo patamar a estratégia que os responsáveis começaram a traçar com a introdução de um parque infantil no empreendimento.

Actualmente, a taxa de ocupação do hotel oscila entre os 70 e os 80 por cento. De acordo com Hoffman Ma, foi implementada uma estratégia de fixação de preços que tem em conta os níveis de ocupação do hotel: quando a taxa de ocupação se mantém abaixo dos 50 por cento, os preços praticados também caem. Comparando com anos anteriores, o preço médio de cada quarto tem vindo a baixar, mas não mais do que 10 por cento, notou o empresário. A estratégia, explica Hoffman Ma, destina-se a combater o crescente aumento do número de quartos e de unidades hoteleiras no território.

Em declarações à Macau Bussiness, Ma revelou ainda que o grupo planeia renovar e integrar as zonas de apostas premium e as salas de jogo VIP. Tendo como comparação os últimos anos, o empresário espera que as receitas de jogo cresçam na ordem dos 10 por cento. Hoffman Ma não acredita, no entanto, que os proveitos do jogo VIP possam crescer na mesma proporção: “Nós estamos a delinear planos para renovar [o jogo VIP e as zonas de apostas elevadas] e juntamente com esta modernização vamos submeter um plano de instalação de novas salas para fumadores” revelou o empresário citado pelo portal online GGRAsia.

Segundo o jornal Business Daily, a Success Universe Group registou uma perda de 31 milhões de dólares de Hong Kong no ano passado. Em 2015 a contracção de receitas tinha sido de 6,7 milhões. A empresa justifica estes valores com a diminuição dos lucros no seu casino.