Pereira Coutinho: Há ingerência do Gabinete de Ligação, mas as relações com Pequim são as melhores

José Pereira Coutinho reafirmou ontem que houve interferência nas eleições do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, no rescaldo da notícia ontem publicada pelo PONTO FINAL sobre o jantar promovido pelo Gabinete de Ligação com as comunidades portuguesa e macaense para o qual o deputado não foi convidado, mas onde o candidato pela lista de Melinda Chan, Jorge Neto Valente, proferiu um discurso.

“Quando o dinheiro é pago pelo Governo Central para arranjar um jantar em que se queda por um lado, é um caso sério porque está-se a infringir o princípio da Comissão Eleitoral de que as eleições têm que ser justas e estas eleições não são justas já a partir deste momento. Porque é que não se arranja um jantar para eu e o meu colega Leong Veng Chai e o Gilberto Camacho, falarmos para a comunidade, chamado pelo Governo Central?”

Pereira Coutinho afastou a ideia de que se tenha tratado de uma represália do Governo Central pela candidatura que protagonizou à Assembleia da República, em Portugal. Até porque, garante, tem óptimas relações com os responsáveis de Pequim e é um apoiante de Xi Jinping: “Não acredito que seja o Governo Central. Temos as melhores relações, e, aliás, somos os melhores apoiantes do Xi Jinping. Esperamos que venha cá a Macau fazer uma grande vassourada, estamos à espera disso”, afirmou.

Pereira Coutinho acredita que seja uma acção dos funcionários que trabalham no Gabinete de Ligação: “Penso que essas pessoas que estão cá a trabalhar no Gabinete de Ligação com mandatos de quatro, cinco anos, tentam fazer o máximo para satisfazer os poderosos interesses locais, para que depois quando regressam quando já não têm o poder nas mãos, possam singrar na vida. É isso que tem acontecido. Muitos desses representantes do Governo Central, jantam com pessoas extremamente influentes, cá em Macau, para que um dia na vida futura possam continuar a beneficiar dos favores que fizeram. Sei de casos concretos”, disse. C.A.