Pereira Coutinho apresenta candidatura mas sem esperança de reeleger número dois

José Pereira Coutinho não está certo que a lista Nova Esperança consiga reeleger o colega de bancada Leong Veng Chai. O deputado português, há 12 anos com assento no hemiciclo de Macau, põe em causa até a sua própria reeleição. Em todo o caso, permanece “confiante” nos eleitores. Pereira Coutinho antecipa o seu manifesto eleitoral e promete defender a língua portuguesa e estar atento aos casos de discriminação na função pública.

Cláudia Aranda

José Pereira Coutinho defendeu ontem que não vai ser fácil reeleger o seu colega de bancada, Leong Veng Chai, ou mesmo garantir a sua própria reeleição nas legislativas agendadas para 17 de Setembro. O deputado falava à margem da formalização do pedido de reconhecimento de constituição de comissão de candidatura para a Assembleia Legislativa da lista Nova Esperança, com a entrega de 500 assinaturas, ontem, no Edifício da Administração Pública.

“Devo dizer que nem um [deputado ] vai ser fácil, porque há muitas listas. Sabe quantas listas já foram apresentadas? Muitas. Portanto de acordo com o método de Hondt, a proporção é muito difícil. Há uma repartição de votos e faz com que nem o primeiro consiga ser eleito; quanto menos listas melhor é, porque há menos escolha, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, os votos concentram-se em determinadas listas. Nós conseguimos entrar nas ultimas eleições com o segundo porque o Chan Meng Kam puxou pelo terceiro, e isso fez com que as contas baixassem e nós conseguimos entrar com o segundo, portanto não vai ser fácil nem o primeiro”, disse o deputado, eleito pela primeira vez para o hemiciclo do território no já longíquo ano de 2005.

Ao contrário de outros candidatos, que estão a apresentar-se às eleições legislativas com duas listas com o propósito de garantir a reeleição dos deputados com assento no hemiciclo, Pereira Coutinho formalizou apenas um pedido de Comissão de Candidatura.

“Nós não temos posses financeiras para fazer isso. Não é fácil dividir, é muito caro, aquilo que estamos a fazer sai muito caro, e é dos nosso bolsos. Nós não temos dinheiro de nenhum empresário sou eu que vou assinar o cheque de 25 mil patacas que vai ser apresentado amanhã [hoje], quem paga o grosso sou eu e a Rita [Santos]”, disse.

Ontem, foi ao pé-coxinho, com a perna engessada suspensa no ar – enquanto os acompanhantes alçavam a cadeira de rodas – que José Pereira Coutinho, entrou no Edifício da Administração Pública, para proceder à entrega do pedido de constituição de Comissão de Candidatura da lista Nova Esperança, tendo em vista as eleições para a Assembleia Legislativa de 17 de Setembro.

“Para entrar nestas instalações foi difícil, desde que estou de cadeira de rodas estou a sentir na pele as dificuldades que têm as pessoas com deficiência”, afirmou o cabeça de lista da Nova Esperança, que se encontra a recuperar de uma lesão sofrida durante um torneio de futebol.

O deputado acrescentou que tem encontrado muitas dificuldades para se deslocar devido às muitas barreiras que existem para pessoas com limitações físicas: “Em muitos locais tenho que andar aos saltinhos”, disse o deputado, depois de ter entregue o pedido de constituição de Comissão de Candidatura, na sede da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL)

O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) apresentou-se ontem acompanhado pela mandatária da candidatura, Rita Santos, e pelos candidatos que se lhe seguem na lista, Leong Veng Chai, Mónica Tang e Gilberto Camacho, numa lista que reúne um total de onze nomes.

Há discriminação e falta português nos serviços públicos

Em relação ao que o deputado encara como prioridades para a comunidade portuguesa, “a preocupação primeira é a língua”. O candidato defende que há falta de funcionários nos serviços públicos que falem português: “Acho que a língua portuguesa está a ser muito mal tratada, dentro dos serviços públicos, muitas das vezes os jornalistas têm enorme dificuldades de tradução porque não há tradutores, porque agora depois de 17 anos da RAEM é que o Chefe do Executivo chegou à conclusão de que faltam 200 intérpretes-tradutores, então o que andaram a fazer no passado os secretários da área da cultura e da educação?”, questionou.

O deputado pretende também dar atenção à questão da “discriminação nos postos de trabalho”: “Há funcionários públicos que só dominam a língua portuguesa, mas são colocados como vasos de flores para enfeitar, para dizer ‘Um país, Dois sistemas’. Temos portugueses também na administração pública, mas eles não são utilizados da melhor forma e em questões de responsabilidade, utilizam-nos como trapos de cozinha”, afirmou.

Pereira Coutinho adiantou ainda que “a questão mais grave é a falta de emprego, no caso da função pública quando vêm que o nome é português, imediatamente põem de lado, não obstante essas pessoas terem aprendido chinês, há um problema de discriminação”. O deputado acredita que até os jovens, “especialmente os que estudam na Escola Portuguesa de Macau vão ter dificuldade em encontrar um emprego, porque há discriminação, existe discriminação na entrada na função pública e na sociedade em geral.”

O deputado defende, por isso, a criação da figura de um “ombudsman” – um “representante do cidadão” – ou de “um serviço público para aceitar queixas de cidadãos em situações de abuso de poder”, já que o Comissariado Contra a Corrupção não está vocacionado para estas situações, disse.

Em todo o caso, Pereira Coutinho diz que não lhe falta confiança: “Estou confiante, as pessoas sabem”. “Macau é pequeno e Deus é grande, mesmo que não fosse deputado continuaria muito contente de fazer outras coisas que não tenho conseguido fazer. Sinto-me realizado são 12 anos, 12 signos do zodíaco, tudo o resto que vier é positivo.”