Obras no edifício do Ministério Público. Morreu um dos trabalhadores hospitalizados

Um segundo trabalhador morreu esta terça-feira na sequência do acidente registado anteontem nas obras de construção do novo edifício do Ministério Público, informou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O trabalhador morreu por volta das 09:00 da manhã no hospital, na sequência do acidente. A ocorrência já tinha feito uma vítima mortal, indicou fonte do Corpo da Polícia de Segurança Pública à agência Lusa, dando conta de que dois outros trabalhadores, que sofreram ferimentos, permanecem no hospital, ainda inconscientes.

O acidente levou o Governo a ordenar na segunda-feira a suspensão imediata e total das obras e a solicitar ao empreiteiro “a apresentação, com a maior brevidade possível, de um relatório detalhado da investigação”.

O reinício das obras só será autorizado após uma inspecção conjunta ao local, às circunstâncias laborais da obra e às medidas de segurança por parte da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), segundo anunciado na segunda-feira.