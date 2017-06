Ng Kuok Cheong quer dotar Avenida de Horta e Costa de corredor exclusivo para autocarros

Numa interpelação escrita ao Governo, Ng Kuok Cheong propôs a criação de uma faixa exclusiva para autocarros na Avenida de Horta e Costa. O deputado, eleito por sufrágio directo, defendeu na missiva que dirigiu ao Executivo que existem três vias paralelas, entre a Avenida de Sidónio Pais e a Avenida do Almirante Lacerda, que podem ser utilizadas para escoar o trânsito automóvel. São elas a Avenida de Horta e Costa, a Avenida do Ouvidor Arriaga e a Avenida do Coronel Mesquita.

Considerando que muitos passageiros estão já acostumados a utilizar as paragens de autocarro na Avenida de Horta de Costa, Ng Kuok Cheong considera que esta artéria pode ser transformada numa via exclusiva para autocarros sem “afectar seriamente” os condutores de veículos particulares.

Actualmente são 12 as carreiras de autocarro que circulam na Avenida de Horta e Costa, entre elas as número 5, 9, 12, 23, 25 e 32.