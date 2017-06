Mundial 2018: Ilhas Salomão na final da Oceânia, com a Nova Zelândia

As Ilhas Salomão qualificaram-se esta terça-feira para a final da zona Oceânia de apuramento para o Mundial de futebol de 2018, marcando encontro com a Nova Zelândia, ao vencerem fora a Papua Nova Guiné por 2-1.

A formação da casa marcou primeiro, aos 18 minutos, por Raymond Gunemba, mas, aos 31, Felix Kolomong viu o vermelho directo e deixou os anfitriões reduzidos a 10 unidades.

Em vantagem numérica, as Ilhas Salomão deram a volta ao resultado ainda na primeira parte, com golos de Henry Fa’arodo, aos 33 minutos, de grande penalidade e de Jerry Donga já nos descontos, aos 45+2.

O resultado não sofreu mais alterações e os forasteiros venceram, assim, o Grupo B da terceira fase de qualificação, com nove pontos contra seis do Tahiti e três de Papua Nova Guiné.

Por seu lado, a Nova Zelândia já havia arrebatado o Grupo A, ao totalizar 10 pontos, contra cinco da Nova Caledónia e um das Ilhas Fiji.

O vencedor do ‘duelo’, a duas mãos, entre a Nova Zelândia e as Ilhas Salomão disputará, depois, um ‘play-off’ intercontinental com o quinto classificado da zona sul-americana, presentemente ocupado pela Argentina.