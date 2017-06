Merbok trouxe chuva fraca, mas não chegou a assustar

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) levantou, durante a madrugada desta terça-feira, todos os sinais de tempestade tropical. Os sinais foram baixados às 04:40 da madrugada, de acordo com a informação publicada no ‘site’ do organismo liderado por Fong Soi Kun.

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos hastearam na tarde de segunda-feira o sinal 3 de tempestade tropical devido à aproximação do tufão Merbok, o primeiro da actual temporada.

Os sinais de tempestade tropical – numa escala de 1 a 10, em que não existem o 2, 4, 5, 6 e 7 – são hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos. Apesar do impacto da tempestade no território ter sido pouco significativo, o Merbok levou à interrupção das ligações marítimas entre a RAEM e a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, onde o sinal 8 esteve içado durante grande parte da noite. O tufão foi ainda responsável pelo cancelamento e pelo adiamento de vários voos no Aeroporto Internacional de Macau. As ligações ao Vietname, às cidade de DaNang e de Hánoi foram as mais afectadas.