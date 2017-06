Ligações marítimas: Merbok deixou quase três centenas de passageiros apeados

Para a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), o novo Terminal Marítimo da Taipa passou com distinção o primeiro grande teste com que se viu confrontado, o da aproximação ao território do tufão Merbok. As ligações marítimas foram reatadas de forma serena às sete da manhã de ontem, depois da tempestade ter deixado em terra cerca de duas dezenas de pessoas. No Terminal Marítimo do Porto Exterior foram muitos mais – cerca de 250 – os passageiros que tiveram de pernoitar na estrutura. As ligações para Hong Kong foram reiniciadas às seis da manhã, com as transportadoras marítimas a permitirem que os passageiros que foram prejudicados pelo cancelamento das ligações viajassem primeiro.

