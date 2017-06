Instituto Cultural vai abrir concurso público para nova gestão do edifício ocupado pelo Armazém do Boi

O Instituto Cultural (IC) vai realizar um concurso público dirigido a todas as associações de Macau tendo em vista a adjudicação da nova gestão artística do edifício até agora ocupado e gerido pela Associação Armazém do Boi. Em resposta ao PONTO FINAL, o organismo explicou ainda que vai proceder, a curto prazo, a obras de manutenção e reparação do telhado do imóvel, entretanto classificado de interesse arquitectónico.

Na semana passada o PONTO FINAL noticiou que a Associação Armazém do Boi recebeu, em 2016, a indicação do Instituto Cultural para abandonar, até ao final deste ano, as instalações que ocupa no cruzamento da Avenida do Coronel Mesquita com a Avenida Almirante Lacerda. Em resposta ontem remetida a este jornal, o Instituto Cultural explicou que, devido à reestruturação de funções do organismo, “o Armazém do Boi foi integrado no IC em 2016, sendo classificado como edifício de interesse arquitectónico em 2017”. O instituto diz ter descoberto, no ano passado, “danos nas vigas de madeira do telhado que comprometem a sua segurança e, por conseguinte, realizou as obras de reforço estrutural temporário e os trabalhos de inspecção do telhado. De acordo com os resultados da inspecção, foi elaborado o plano de recuperação geral e serão realizadas, a curto prazo, obras de manutenção e reparação do telhado inteiro, a fim de assegurar a segurança deste edifício patrimonial”.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre se iria proceder à abertura de um concurso público para uma nova gestão do edifício, o organismo confirma, ainda que não aponte uma calendarização: “Após a conclusão das obras de reparação, o Armazém do Boi será reaberto ao público em melhor estado. O Instituto Cultural irá realizar um concurso público dirigido a todas as associações civis de Macau, destinado à apresentação de propostas de funcionamento incentivando, através de uma nova cooperação, as associações a participarem na gestão artística do espaço, promovendo o desenvolvimento das artes locais”.

O Instituto Cultural salienta ainda que a Associação Armazém do Boi poderá participar no mesmo concurso: “O IC explicou, em 2016, o respectivo plano à Associação que gere actualmente este espaço, sendo a mesma bem-vinda a participar no concurso público”.

O organismo diz esperar, “através de uma forma aberta e justa, que a associação que irá utilizar este espaço explore a sua revitalização e criatividade, mostrando o carácter diverso das artes da cidade”. S.G.

