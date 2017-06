  Incêndio causou alarme no centro da cidade

Os residentes do edifício Kam Loi, na Avenida Infante D.Henrique, não ganharam esta terça-feira para o susto, depois de um incêndio ter deixado quatro pessoas – dois homens e duas mulheres – retidos num apartamento do quinto andar do prédio. Apesar do elevado aparato, a ocorrência não causou feridos: chamados ao local, os Bombeiros resgataram sem dificuldades as quatro pessoas afectadas. Uma breve investigação por parte dos soldados da paz permitiu apurar que as chamas irromperam num apartamento situado no quarto andar do prédio. A ocorrência obrigou ao encerramento temporário de algumas secções da Avenida da Praia Grande, da Rua do Comandante Mata e Oliveira e da Avenida Infante D. Henrique.

