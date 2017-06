Idoso detido por abuso sexual de menor

Um homem de 69 anos foi detido pela Polícia Judiciária após ter admitido que terá abusado sexualmente da sua própria neta, de apenas sete anos. A mãe da criança apresentou queixa junto das forças de segurança do território no passado dia 2, após a filha lhe ter confessado que o avô lhe tocava nas partes erógenas, por cima das roupas, enquanto ela dormia. Alegadamente, o idoso terá abusado da neta por quatro ocasiões, a primeira das quais em 2015 e a última no Verão do ano passado.

Após ter recebido a queixa, a Polícia Judiciária deu início a uma investigação, ainda que não tenha conseguido contactar o suspeito. No passado dia 10, o idoso entregou-se à Judiciária e admitiu ter abusado sexualmente da sua neta por “várias vezes”.

O homem vivia numa fracção de habitação social localizada no Vale das Borboletas com a família, incluindo a vítima.