Governo estende prazo para criação de empresa de acompanhamento do metro ligeiro  

O Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes (GIT) vai permanecer em actividade por mais três anos, de forma a permitir que o Governo tenha margem de manobra para a criação da empresa que será responsável pela gestão e pelas operações do sistema de metro ligeiro do território.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a criação da nova entidade empresarial revelou-se mais complicada do que o esperado, tendo sido por isso renovado o prazo atribuído ao Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes para gerir a concepção do projecto. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, o organismo sublinha que assim pode gerir de forma mais eficaz a construção do troço da Taipa e avançar para o trabalho preliminar para a próxima fase das operações, restando ainda tempo suficiente, depois de concebida a companhia, para transferir as responsabilidades do GIT para a nova estrutura.