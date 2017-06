Governo ausculta população sobre participação de Macau no desenvolvimento da Grande Baía  

O Governo iniciou ontem, e por um período de 15 dias, a recolha de opiniões junto da população sobre a participação da RAEM no “Planeamento do Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”. À imprensa, o assessor do Gabinete do Chefe Executivo apresentou as linhas orientadoras da participação do território numa estratégia nacional que procura servir o desenvolvimento da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Só não foram apresentados projectos que enquadrem a participação de Macau na construção da mega-região metropolitana.

Sílvia Gonçalves

Teve ontem início e decorre até 28 de Junho o processo de recolha de opiniões junto da população do território sobre a participação da RAEM no “Planeamento e Construção da Região Metropolitana da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”. As sugestões recolhidas serão depois encaminhadas para o Governo Central. O assessor do Gabinete do Chefe do Executivo apresentou ontem as áreas prioritárias da participação de Macau no planeamento, não sendo ainda conhecidos projectos ou propostas que traduzam a intervenção do território na aproximação entre a RAEM, a RAEHK e as nove cidades da província de Guangdong que deverão integrar o projecto. Aperfeiçoar a implementação do princípio “Um País, Dois Sistemas”, apoiar a construção da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e potenciar a cooperação no Pan-delta do Rio das Pérolas são os propósitos de uma estratégia de concepção nacional.

“A China está a promover o planeamento e a construção da Grande Baía, este trabalho é de todo o país. O Governo da RAEM está ciente que tem que tomar a sua iniciativa neste planeamento, e ouvir as opiniões do público e da sociedade”, enquadrou Kou Chin Hung. O assessor do Gabinete do Chefe do Executivo destacou uma proximidade e afinidade cultural entre estes territórios que “já vem da história” e que tem “por base a cultura chinesa”. Sobre o contexto particular de Macau: “Para além da cultura chinesa também tem a portuguesa. Temos uma cooperação intergovernamental, temos promovido a cooperação. Temos uma facilitação das trocas comerciais. Já temos uma grande cooperação nas áreas económica e comercial. Temos uma relação intrínseca com Hong Kong e Guangdong”, resumiu.

Kou Chin Hung elencou as acções desenvolvidas pela RAEM no apoio a uma política do Governo Central: “Em Março começamos com estudos académicos. Começamos a contactar associações e especialistas, convidamos ‘think tanks’ não governamentais, agora vamos recolher opiniões da população. É necessário fazer a divulgação junto da sociedade, para que a população possa participar nesta iniciativa”.

Questionado sobre que projectos estão já em curso para impulsionar a cooperação entre os territórios da Grande Baía, o assessor assumiu: “Agora apenas temos um quadro, estamos a recolher opiniões”.

Já entre as oito áreas prioritárias apontadas para Macau, figura a conjugação de esforços “em prol de um bom ambiente para viver em Guangdong, Hong Kong e Macau, negociando tratamento equitativo dos residentes de Macau nas três regiões da Grande Baía”. Em relação a esse ponto, Kou Chin Hung exemplifica: “Estamos a estudar a possibilidade de os residentes de cá usufruírem das regalias de Zhuhai, integrar as regalias, dar aos residentes de Macau que estão a estudar ou a trabalhar lá”. E ainda que sejam acolhidos “os jovens empreendedores de Macau e os estagiários da Universidade de Macau”: “Estamos a criar uma plataforma de criatividade e inovação, para que os jovens possam participar nesta plataforma. Podemos aumentar a taxa de emprego”, considerou o assessor.

Entre as três funções da RAEM na elaboração do plano estratégico de integração regional estão o posicionamento de Macau enquanto centro mundial de turismo e lazer e como plataforma de serviços comerciais na cooperação China-Países de Língua Portuguesa. E ainda como base de cooperação e diálogo: “tendo a cultura chinesa como base, promover a coexistência de diversas culturas”. De resto, para Kou Chin Hung, “a vantagem de Macau são as relações com os países de língua portuguesa”.

Questionado sobre se 15 dias são o suficiente para reunir as opiniões da população, o assessor lembrou que as mesmas estão a ser recolhidas nas duas Regiões Administrativas Especiais e nas nove cidades da província de Guangdong, não podendo por isso estender-se no tempo: “Se prolongarmos o prazo é tarde de mais para apresentar ao Governo Central”, justificou, não tendo especificado quando decorrerá a mesma apresentação.

A população pode agora transmitir as suas sugestões através das páginas de internet do Gabinete do Chefe do Executivo e do Gabinete de Estudo das Políticas, ou ainda através de correio postal.