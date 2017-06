Fóruns sino-lusófonos levam mais de meia centena de empresários a Portugal e a Cabo Verde

Uma delegação empresarial do território vai participar entre sexta-feira e o final da próxima semana em fóruns de cooperação investimento tanto em Cabo Verde, como nas duas maiores cidades de Portugal. O objectivo da deslocação passa, entre outros propósitos, por atrair um maior número de candidaturas ao fundo de mil milhões de dólares destinado a investimentos nos países lusófonos.

Mais de seis dezenas do território vão participar, a partir de sexta-feira, em Cabo Verde e depois em Portugal, em fóruns subordinados à cooperação económica e comercial entre a República Popular da China e os países de língua oficial portuguesa.

Segundo o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), que organiza a comitiva, a delegação empresarial vai participar, entre os próximos dias 16 e 18, na cidade da Praia, em Cabo Verde, no Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e depois em fóruns em Lisboa e no Porto.

Durante o encontro empresarial na Praia, que vai fazer convergir mais de uma centena e meia de empresários de Macau e da China, vai decorrer uma sessão de apresentação do fundo chinês de mil milhões de dólares destinado a investimentos de e para os países lusófonos, cuja sede foi ‘transferida’ de Pequim para Macau no primeiro dia do corrente mês. O propósito da iniciativa passa por atrair mais candidaturas.

A comitiva, composta por empresários de sectores como a indústria transformada, a manufactura, a importação e exportação, o comércio, a prestação de serviços, a consultadoria, a energia ou a construção e engenharia, vai também efectuar uma série de visitas, incluindo a um parque industrial e ao projecto turístico da Macau Legend Development, do empresário David Chow Kam Fai, de acordo com a informação facultada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau à agência Lusa.

Depois da ‘missão’ em Cabo Verde, a delegação parte para Portugal, onde o IPIM organiza, em Lisboa, em conjunto com o Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China (CCPIT) e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), uma sessão de apresentação da actual situação económica e ambiente de investimento em Macau e na Continente.

De seguida, a comitiva segue para o Porto para participar na primeira Feira & Fórum Internacional de Negócios China-Países de Língua Portuguesa e Espanhola (FIN2017), que vai ter lugar, na Exponor, entre os próximos dias 21 e 23.

Pequim, recorde-se, estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) como plataforma para o reforço da cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003, ano em que criou o Fórum Macau.