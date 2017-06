Escola Internacional de Macau dinamiza três conferência no próximo ano

A Escola Internacional de Macau vai organizar três conferências no próximo ano, estando apostada em trazer ao território oradores e especialistas com experiência internacional. A informação foi avançada pelo director do estabelecimento de ensino, Howard Stribbell, ao portal Delta Bridges.

“Vamos trazer oradores e especialistas de classe mundial a Macau, porque no próximo ano vamos organizar uma conferência sobre tecnologia, outra sobre educação inclusiva e um terceiro evento sobre liderança na escola”, revelou o director da Escola Internacional de Macau.

Entre os planos para 2018, Stribbell refere igualmente a vontade de melhorar os cursos que a instituição de ensino tem disponíveis e fornecer mais oportunidades para que os alunos da escola possam fazer voluntariado.

O responsável abordou igualmente a expansão das instalações do estabelecimento de ensino, nomeadamente o impacto da nova ala norte do campus. Em declarações ao portal Delta Bridges, Stribbell explicou que as novas instalações servem para implementar novos modelos de ensino. Estes, defendeu o director, contemplam formas de ensinar mais interactivas porque “o modelo em que os alunos estava sentados à frente do professor está ultrapassado”.