DSAL inspeccionou estaleiro fatal da Avenida Rodrigo Rodrigues

O director dos Serviços para os Assuntos Laborais, Wong Chi Hong, visitou esta terça-feira o estaleiro do novo edifício do Ministério Público, um dia depois da queda de uma viga de aço ter provocado a morte a dois operários e deixado dois outros em estado crítico.

Wong liderou a equipa de inspecção que passou a pente fino o local e esteve depois reunido com representantes quer do empreiteiro responsável pela obra, quer da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes. No encontro, e de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, participaram cerca de quatro dezenas de pessoas.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais inspeccionou um total de doze gruas e empilhadoras e examinou ainda os trabalhos de escavação e de contrução de fundações já conduzido. O organismo deixou ainda um aviso: cabe aos próprio empreiteiros conduzir inspecções regulares ao material e à maquinaria para assegurar a segurança dos trabalhadores. O organismo liderado por Wong Chi Hong comprometeu-se ainda a conduzir inspecções surpresa noutros estaleiros do território para evitar tragédias com a que na segunda-feira vitimou dois operários