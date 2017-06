Consumidores de Macau andam mais satisfeitos. Comércio beneficia

O residentes de Macau estão mais satisfeitos do que estavam no ano passado com as condições oferecidas quando vão às compras. Esta é uma das principais conclusões da mais recente edição do Índice de Satisfação dos Consumidores, uma sondagem conduzida pelo Instituto para o Desenvolvimento da Universidade de Ciência e Tecnologia.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, numa escala de 0 a 100, o resultado alcançado foi de 73,4 pontos, o que significa um aumento da satisfação face ao ano passado da ordem dos 4,5 por cento.

Por outro lado, os residentes consideram que as condições oferecidas em Zhuhai, quando vão às compras, estão piores. No vizinho município continental, a satisfação dos consumidores foi de 65,5 pontos, o que representa uma quebra de 1,5 por cento, em comparação com o ano passado. Segundo os responsáveis do estudo, em 11 anos Macau conseguiu sempre satisfazer melhor os consumidores do que Zhuhai.