  Comunicações e tecnologias do futuro estiveram em discussão no IPM  

O Instituto Politécnico de Macau acolheu esta terça-feira a 18.a edição do Simpósio Mundial de Telefonia Móvel e de Redes Multimédia, uma iniciativa promovida pelo capítulo de Macau do Instituto de Engenheiros, Electricistas e Electrónicos (IEEE) que reuniu no território cerca de 130 académicos em representação de sete dezenas de universidades de 21 países e territórios.

A exemplo do que sucedeu noutros anos, foi o futuro que os académicos presentes na iniciativa se propuseram discutir. Sobre a mesa estiveram conceitos como as comunicações sem fios, “a Internet das Coisas”, a gestão de recursos de “big data” ou a promoção do conceito de “cidade inteligente”.

No discurso com que inaugurou o evento, o presidente do Instituto Politécnico de Macau, Lei Heong Ieok, defendeu que o território está a caminhar a passos largos para a concretização do desígnio de cidade inteligente e mostrou-se convicto que a adopção progressiva, por parte dos residentes da RAEM, de soluções informáticas que vão ao encontro do conceito da “Internet das Coisas” podem ajudar a acelerar o desenvolvimento urbano de Macau, bem como favorecer uma utilização mais racional dos recursos existentes.