Colina da Ilha Verde começou a ser limpa

Ao longo dos últimos quatro dias, a Companhia Kong Cheong – entidade responsável pela gestão do terreno da Ilha Verde onde está situado o antigo Mosteiro da Ilha Verde – retirou do local entre 30 a 40 por cento do lixo que ali estava acumulado. A revelação foi feita à emissora em língua chinesa da Rádio Macau por um representante da empresa, que se recusou, ainda assim, a avançar com uma data para a conclusão da empreitada de reabilitação da zona. Alguns dos detritos depositados no local exigem tratamento especial.

À Ou Mun Tin Toi, Cheong Chit, presidente da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro da Ilha Verde, explicou que o lixo depositado no local abrange sobretudo resíduos decorrentes da construção civil, mas também sucata ali depositada por uma das empresas que lutam pela propriedade do terreno. Ao longo dos quatro últimos dias foram retirados do local sobretudo os detritos de grande dimensão.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Cheong Chit defendeu que os proprietários do terreno em questão devem assumir as suas responsabilidades e garantir que o processo de remoção do lixo é finalizado. O dirigente deixou também um apelo às autoridades: o Governo, defende, deve manter-se em diálogo com os responsáveis pelo espaço, ajudar a retirar do local sucata e outros detritos mais vulneráveis e zelar pela recuperação e manutenção das instalações ali construídas pelos jesuítas em 1828.

Num comunicado enviado às redacções, o Instituto Cultural aplaudiu a iniciativa dos responsáveis pela gestão da Colina. O organismo dirigido por Leung Hio Ming defendeu que a protecção do património histórico de Macau só será eficaz com a colaboração de todos. O IC garante ainda que vai continuar a trabalhar para assegurar a protecção da Colina da Ilha Verde que a título Cultural, quer a título ambiental-