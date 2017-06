Claudio Ranieri sucede a Sérgio Conceição no Nantes

O treinador italiano Claudio Ranieri vai ser o sucessor de Sérgio Conceição no Nantes, num contrato de duas épocas, anunciou esta terça-feira o clube de futebol francês.

Os regulamentos da Liga gaulesa impedem a contratação de treinadores com mais de 65 anos, idade que o transalpino completou há sete meses, mas a situação acabou por ser resolvida a contento das partes.

O Nantes tinha renovado com Sérgio Conceição até 2020, mas o técnico alegou problemas de saúde da esposa para regressar a Portugal, onde acabou por se comprometer com o FC Porto para as próximas duas épocas.

Ranieri ficou na história por liderar o Leicester rumo a um inédito e improvável título da ‘Premier League’, há duas épocas, mas na temporada agora finda acabou por sair a meio, quando os resultados regressaram à ‘normalidade’ e o clube andava pela zona ‘aflita’ da classificação.