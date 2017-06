Ciências Biomédicas em debate na Universidade de Macau  

A Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Macau vai acolher entre 21 e 22 de Junho o quarto “Simpósio de Macau sobre Ciências Biomédicas”. Sob o tema “Inovação” vão ser abordadas problemáticas com o diagnóstico através da imagiologia, o fornecimento de medicamentos, imunologia do cancro ou as novas técnicas de terapia oncológica personalizada. Nai-Kong Cheung, membro do Centro Oncológico Memorial Sloan-Kettering, Matthew Fisher, professor no Departamento de Física da Universidade da Califórnia e David Largaespada, professor do Departamento de Pediatria da Universidade de Minnesota são os principais oradores no âmbito da iniciativa.

O evento conta também com intervenções de Godfrey Chi-Gung Chan da Universidade de Hong Kong, Li Fu da Universidade Médica de Tianjin, Dong-Ki Lee da universidade sul-coreana de Sungkyunkwan, Burton Yang da Universidade de Toronto e Ting-Fen Tsai da Universidade de Yang Ming. Em representação do Centro Oncológico Universitário de Sun Yat-sen chegam Chao-Nan Qian, Yanxia Shi, Xiaoming Xie e Xiao-Feng Zhu.

O simpósio será conduzido em inglês e tem lugar na Aula Magna da Universidade de Macau no dia 21 de Junho, a partir das 21 horas.