Chui Sai On recebeu comitiva da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa

O Chefe do Executivo esteve ontem reunido, na Sede do Governo, com uma comitiva da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, que se fez representar pelo presidente da mesa da Assembleia-Geral e governador da província de Luanda em Angola, Francisco Higino Carneiro.

No encontro, Chui Sai On reafirmou o compromisso de estabelecer três centros focados nas relações entre a China e os países de língua portuguesa: o Centro de Serviços Comerciais para as Pequenas e Médias Empresas, o Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares e o Centro de Convenções e Exposições para a Cooperação Económica e Comercial.