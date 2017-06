Chan Hong exige substituição do Grupo de Coordenação de Obras Viárias

Numa interpelação escrita endereçada ao Governo, a deputada Chan Hong criticou a actuação do Grupo de Coordenação de Obras Viárias, que considera não estar a desempenhar o seu trabalho de forma eficiente. A deputada, eleita por sufrágio indirecto, lembrou que as obras “estão por toda a parte” e que o território está transformado num estaleiro. As escavações recorrentes são uma consequência do não cumprimento de prazos e do funcionamento deficiente dos departamentos responsáveis.

Chan Hong considera que o mecanismo interdepartamental de coordenação de obras viárias, composto por representantes da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), é apenas uma “formalidade”. A parlamentar sugeriu a criação de um mecanismo de monitorização e coordenação interdepartamental que seja rigoroso na aprovação das obras na via pública para evitar que a mesma rua seja intervencionada várias vezes num período de tempo inferior a dois anos.