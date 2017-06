Arte com matriz a Ocidente e Oriente, nos trabalhos de Leong Iok Fai e seus pupilos

A Associação de Pintura e Caligrafia Macau Oriente assinala o seu primeiro aniversário com uma exposição na Fundação Rui Cunha. A mostra reúne trabalhos do mestre Leong Iok Fai, fundador da associação, e de sete dos seus alunos. Entre pintura, desenho e cerâmica, condensa-se um corpo de seis dezenas de trabalhos que traduz a diversidade de proveniências e linguagens artísticas dos seus autores.

Sílvia Gonçalves

A paisagem urbana que envolve o artista, a figura humana fixada no turbilhão da cidade, a natureza morta, a pintura chinesa onde figura uma impenetrável poesia. A exposição “O Primeiro Aniversário da Associação de Pintura e Caligrafia Macau Oriente” apresenta na Galeria da Fundação Rui Cunha, entre 15 e 29 de Junho, um conjunto de 60 trabalhos do mestre Leong Iok Fai e dos seus alunos Fernando António, André António, Gil Araújo, Catarina Ganhão, Amy Chan, Chio Vai Fu e Tam Yuk Ching. A iniciativa reúne pintura ocidental e chinesa, desenho, ilustração, cerâmica, num certame que condensa uma panóplia alargada de linguagens e meios. As seis dezenas de obras reunidas para a mostra traduzem o resultado do trabalho produzido numa associação onde se cruzam entusiastas da expressão artística de diferentes origens e de distintas idades.

“Esta associação, ao comemorar o seu primeiro aniversário – e porque tem associados de diferentes nacionalidades, com diferentes gostos – vai apresentar três ou quatro variedades de pintura. Vão apresentar pintura a óleo, pintura-poesia de caligrafia chinesa, desenhos chineses em rolos com poesia, com a particularidade das poesias estarem escritas na língua dos respectivos autores dos poemas. Tem também desenhos a cera e desenhos a lápis de óleo, que é uma coisa que eu nunca tinha visto”, descreve Cândido de Azevedo. O coordenador da área cultural e social da Fundação Rui Cunha diz ainda tratar-se de “uma exposição comemorativa do primeiro aniversário desta associação polivalente em termos de nacionalidade, em termos de arte”.

Cândido de Azevedo exemplifica a diversidade que a mostra contempla, de onde não está arredada a pintura de matriz ocidental: “Tem pintura ocidental porque há um professor da Universidade de São José, o Gil Araújo, que é associado e que também vai expor. O André António e o Fernando António são irmãos, são macaenses, vão apresentar trabalhos em pintura chinesa. Incluindo as peças de cerâmica, são cerca de 60 obras no total. Todos estes artistas são alunos do mestre Leong Iok Fai”.

Também docente no Instituto Politécnico de Macau, Azevedo descreve a multiplicidade de elementos que integram a jovem associação: “Tem um escalão etário bastante diferenciado, tem gente nova, uma das artistas que vai expor tem 15 anos. E há os dois irmãos que têm 50 e tantos anos”.

Já sobre Leong Iok Fai, o motor que impulsiona o trabalho do colectivo, Cândido Azevedo é assertivo: “É um mestre bastante reconhecido na China, onde tem participado em vários eventos. Mas é de Macau, e entendeu criar esta associação, que é feita em conjunto entre os associados e o mestre, foi depois das primeiras aulas que eles decidiram criar a associação. Ele é muito polivalente, porque é excepcional em cerâmica mas também é muito bom em pintura chinesa e em pintura a lápis de óleo”, explica o coordenador da área cultural e social da FRC.

E o que levou a Fundação Rui Cunha a acolher uma mostra que assinala o primeiro aniversário da associação? “Nós acolhemos esta exposição primeiro porque a Fundação acolhe sempre aqueles que se querem lançar num projecto cultural. A segunda razão é que, sendo uma associação jovem, também queremos premiar este esforço colectivo, não só o artista em si, mas o mestre e toda a escola. Dizer: “Sim, senhor, estamos aqui para vos apoiar”. Estamos aqui para acolher os bons, que já têm currículo, mas também para dar oportunidade aos novos, para se lançarem”, assegura Cândido de Azevedo.