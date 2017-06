Antes da música, a pintura já era uma paixão para Giulio Acconci

O desenho foi a primeira paixão de Giulio Acconci, o cantor nascido em Macau, que se notabilizou como membro do duo cantopop Soler. O gosto pela pintura, adquiriu-o vendo o pai, Oseo Acconci, a desenhar e a esculpir. Aos 45 anos, o artista – com carreira consagrada na música, em Hong Kong – realiza um sonho: o de mostrar o seu trabalho e ser reconhecido como artista plástico. “Mazu” – a divindade chinesa, guardiã dos oceanos – é o nome da primeira exposição de Giulio Acconci, que vai ser inaugurada a 25 de Junho, às 14h, no Macau Design Centre.

Cláudia Aranda

“Este é o resultado de um longo processo de desenvolvimento. Começou deste desejo de desenhar quando eu era muito novo, de um dia tornar-me um artista e de fazer uma exposição. Era um sonho que tinha, quando fui para Itália aprendi coisas mais técnicas, design gráfico, mais para ganhar dinheiro, e acabei por nunca seguir o lado artístico”, conta ao PONTO FINAL Giulio Acconci, membro do duo cantopop Soler, projecto que lançou há mais de uma década com o seu irmão gémeo, Dino Acconci.

Há um ano, o polifacetado artista começou a explorar aquela que descreve como a sua primeira paixão, a pintura. Deixa-se atrair pela aguarela e dedica-se a fazer esboços. Tendo a aguarela como forma de expressão primária, o artista desenvolve uma linguagem própria, extraída também da sua experiência como designer gráfico: “As pessoas à minha volta diziam que gostavam do que fazia. Senti-me motivado e comecei a pensar em fazer uma exposição”, conta aquele que, com o seu irmão gémeo, Dino, são os “caçulas” de um segundo casamento de Oseo Accounci, o escultor, arquitecto e empreiteiro italiano, falecido em 1988, autor da fachada de mosaicos do antigo Hotel Estoril, no Tap Seac.

O gosto pela pintura e pelo desenho, desenvolveu-o vendo Oseo Accounci a trabalhar: “O meu pai tinha um estúdio por baixo de onde vivíamos. Eu ficava a ver o meu pai a esculpir, fui muito inspirado a fazer arte porque via-o a trabalhar em miúdo”. Das oficinas do pai, Giulio guardou também o cheiro das tintas, conta.

“Queria fazer algo relacionado com Macau, por isso, usei o nome da Deusa Mazu”, a divindade chinesa, guardiã dos mares e dos oceanos: “Nesta série de desenhos uso uma espécie de universo paralelo. O que eu desenho é uma impressão ou sonho. Desenho estas aguarelas surrealistas e elas descrevem as minhas memórias de Macau. Também aproveito a história e a lenda de Mazu para criar estes desenhos fantásticos, é muito baseado em ideias irreais”, explica.

Giulio Acconci nasceu em Macau, em 1972, filho de mãe birmanesa, oriunda do maior grupo étnico do Myanmar, conta ao PONTO FINAL. Por cá viveu até aos 16 anos, altura em que se mudou para Itália. Em 1995 decide dedicar-se à música em parceria com o irmão gémeo, e mudam-se para Saluzzo, uma pequena cidade na província de Cuneo, perto de Torino, continuando o artista a trabalhar como designer gráfico, freelancer, para projectos publicitários. O duo muda-se, entretanto, para Londres: “Em 2000 voltei a Macau, por uns dois três anos, até me mudar para Hong Kong”, conta. O projecto Soler, lançado em 2005, em Hong Kong, prossegue hoje com a mesma energia de há mais de uma década, explica o artista: “Estamos a trabalhar num novo álbum, esperamos lançar um single este Verão”.

O duo opera entre a China Continental, Hong Kong e, também, Macau. Os irmãos têm participado em produções de televisão, como actores e músicos: “Temos alargado os nossos talentos, não só na música, mas na representação”, diz. A Macau, o duo vem com alguma regularidade, para espectáculos privados. “Temos agora um no Hotel Wynn, no dia 24, um dia antes da inauguração da exposição”, revela.

