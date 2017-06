Tufões: Governo deixa alerta a responsáveis por estaleiros de construção

Com a ameaça do Merbok a pairar sobre Macau e a abertura da temporada de tufões, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) insta os responsáveis pelos estaleiros de construção a tomarem medidas de segurança com o propósito de minimizar o eventual impacto da passagem das tempestades pelo território.

O organismo lembra que o “Regulamento de Higiene e Segurança no Trabalho” deve ser cumprido, nomeadamente no que toca à estabilidade de andaimes e aparelhos elevatórios. A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais recomenda o cumprimento das instruções de segurança a serem observadas nas obras de construção durante a época de tufões, um leque de instruções que podem ser consultadas no portal electrónico da DSAL.

As medidas de prevenção destinam-se a evitar acidentes como desmoronamentos ou a queda de infra-estruturas. Durante este período, residentes e visitantes devem igualmente evitar entrar ou aproximar-se de estaleiros de obras de construção para a sua própria segurança.