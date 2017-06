Tufão Merbok começou a desviar-se de Macau ao início da noite de ontem

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG) içou o sinal número três de tempestade tropical durante a tarde de ontem, ainda equacionou a possibilidade do sinal oito ser hasteado ao início da noite, mas o afastamento do Merbok em relação ao território levou o organismo a abrir mão da hipótese. À hora de fecho desta edição do PONTO FINAL, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos indicavam apenas, no seu portal electrónico, que o sinal 3 deveria permanecer içado durante a noite: “Como a tempestade tropical Merbok está a deslocar-se numa direcção mais para Norte, prevê-se que o aumento da intensidade do vento seja baixa, continuará içado o sinal 3 durante um período” adiantou ontem à noite ao PONTO FINAL a porta-voz dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Vera Varela.

“O vento irá manter-se forte devido à mudança de direcção, entre 25 quilómetros por hora e no máximo de 40 a 50 quilómetros por hora. Contudo, não é forte o suficiente para içar o sinal número oito”, previa o organismo por volta das 21 horas de ontem.

Apesar de não se fazer sentir com grande intensidade no território, o Merbok obrigou ao cancelamento tanto de ligações marítimas, como de ligações aéreas. A Air Macau anunciou o cancelamento de seis voos entre Macau e as cidades de Shanghai, de DaNang e de Guiyang. Quatro outras ligações entre Macau e o Vietname foram adiadas para hoje. Por volta das 15h a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) anunciou a suspensão das ligações marítimas entre Macau e Shenzhen.

Com a manutenção do sinal número três, as aulas dos ensinos infantil, primário e especial ficam suspensas, mantendo-se as do ensino secundário.

Caso as condições se mantenham inalteradas, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos recomendam a recolha das embarcações nos abrigos e portos de segurança, a verificação das portas e janelas, a desobstrução das sarjetas e goteiras e o acompanhamento dos boletins meteorológicos. Os condutores de motociclos e ciclomotores devem prestar especial atenção ao utilizar a via reservada a motociclos e ciclomotores na Ponte Sai Van.

Na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, o sinal oito de tempestade tropical foi içado pelo Observatório da antiga colónia britânica às 16h30, mantendo-se inalterado até ao fecho da presente edição do PONTO FINAL, ao início da madrugada de hoje.

CVN