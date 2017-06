Sónia Chan louva participação das Filipinas na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”

Sónia Chan marcou ontem presença nas celebrações do 119º aniversário da Proclamação de Independência das Filipinas. A secretária para a Administração e Justiça assinalou que o presidente filipino, Rodrigo Duterte, “reconheceu durante o seu encontro com o Presidente Xi Jinping, no mês passado, que a iniciativa ‘Faixa e Rota’ vai efectivamente promover a conectividade e o crescimento económico na Ásia e vai também trazer oportunidades de emprego e prosperidade para as Filipinas”. Sónia Chan considerou que a decisão do Governo filipino de participar na iniciativa “vai permitir que o país sustente o seu momento de crescimento”.

